Daheim in Markt Neuhodis

Dabei wird nahezu jedes Haus mit einem Glasfaseranschluss bis ins Haus versorgt. In Althodis wurden die ersten Anschlüsse freigeschalten. In der KG Markt Neuhodis wird aktuell mit dem Ausbau begonnen. „Endlich werden wir diesen gravierden Nachteil hinter uns haben. Datenraten von 2-5 Mbit gehören der Vergangenheit an. 500 Mbit oder mehr – je nach Wunsch – sind jetzt kein Problem“, so Bürgermeister Radics.