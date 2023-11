Daheim in Oberdorf

„Neben der Versorgung mit Trinkwasser ist die sichere Ableitung des Wassers bei Regen, welches ansonsten zu Überschwemmungen führt, das zweite große Thema in Bezug auf die Ressource Wasser. In Oberdorf ist vor allem das Dorfgebiet betroffen, in welchem bei schweren Regenfällen immer wieder beträchtliche Schäden durch Überschwemmungen sowohl an Objekten und Liegenschaften von Privatpersonen als auch für die Gemeinde entstehen“, so Dietrich. Eine Grobkostenschätzung beläuft sich auf Gesamtkosten von 3,7 Millionen Euro.