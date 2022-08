Daheim in Wiesfleck: Verbindung der Ortsteile

Werbung

In Wiesfleck ist bereits im vergangenen Jahr der neue Geh- und Radweg geplant worden. Dieser Plan wurde nun in diesem Jahr in die Tat umgesetzt. Der neue Radweg soll in Zukunft die beiden Ortsteile Wiesfleck und Schreibersdorf miteinander verbinden.

Arbeiten bereits seit Beginn des Jahres in vollem Gange

„Die beiden Ortsteile sind nur durch die Landesstraße verbunden. Für Fußgänger und Radfahrer ist das sehr gefährlich“, schildert Bürgermeister Christoph Krutzler. Bereits von Jänner bis Feber wurden von den Anrainern bzw. Grundbesitzern die nötigen Bäume und Sträucher entfernt, um Platz für den neuen Geh- und Radweg zu schaffen. Anschließend wurden mit einem Forstmulcher die Baumstöcke entfernt, danach konnte mit den Grab- und Schotterungsarbeiten begonnen werden.

Zusätzlich wurden die beiden Fußgängerbrücken geplant, die sich bereits in Bau befinden und Ende August bzw. Anfang September ihrer Bestimmung übergeben werden.

Besondere Rücksicht auf Tier- und Pflanzenwelt

Bei den Bauarbeiten des neuen Geh- und Radweges wurde vor allem auch auf die Krötenwanderung im Frühling und auf die gesamte Tier- und Pflanzenwelt der heimischen Natur Rücksicht genommen. Auf die Natur und Umwelt wurde bereits bei der Planung geachtet, mittlerweile befinden sich die Erd- und Schotterungsarbeiten in der finalen Phase.

„Wir wollten keinen Asphalt“, so der Bürgermeister. Ganz besonders erfreut sich der Ortschef darüber, dass alle ausführenden Firmen des Geh- und Radweges aus der eigenen Gemeinde stammen. „Wir freuen uns schon auf herrliche und idyllische Spaziergänge von und nach Schreibersdorf/Wiesfleck“, so der Ortschef. Nach der Fertigstellung aller Arbeiten soll dann eine feierliche Eröffnung stattfinden.

