Wenn Emma und Theo aus Loipersdorf Kitzladen in der Früh ausstehen, ist ihre Mama oft längst schon aus dem Haus. Die diplomierte Krankenschwester arbeitet im Krankenhaus Oberwart. Dienstbeginn ist oft schon lange bevor ihre zwei Kids zur Schule müssen. An solchen Tagen, wenn Mama mal wieder ganz früh zur Arbeit muss, kommt Irene Weber ins Spiel.

Leih-Oma“ unterstützt Familien im Alltag

Die ehrenamtliche Mitarbeiterin des Projektes „Nachbarschaftshilfe Plus“, welches auch in anderen Gemeinden im Bezirk umgesetzt wird, schlüpft dann in die Rolle einer „Leih-Oma“. Sie kommt, sobald die Eltern das Haus verlassen müssen, frühstückt mit den Kindern und bringt sie zur Schule. Auch so manchen Nachmittag verbringen Theo und Emma inzwischen mit „Leih-Oma“ Irene, die sie bereits ins Herz geschlossen haben. „Die Familie ist sehr dankbar und froh, dass es die Nachbarschaftshilfe Plus mit so lieben Ehrenamtlichen auch in unserem Ort gibt,“ so die Nachbarschaftshilfe Plus.

Nicole Koch ist neue Mitarbeiterin

Nicole Koch ist neu im Team der Nachbarschaftshilfe Plus. BVZ

Aber nicht nur für die Jüngsten bietet die Nachbarschaftshilfe Unterstützung, auch ältere Menschen werden unterstützt, egal ob beim Gang zum Arzt oder beim Einkaufen. Auch gemeinsame Spaziergänge und ein offenes Ohr bei Einsamkeit werden angeboten. Das Angebot wurde auch besonders während der Lockdowns sehr gerne in Anspruch genommen, aber auch so findet die Nachbarschaftshilfe regen Zulauf.

Da sich die bisherige Büro-Mitarbeiterin Andrea Resch beruflich neu orientiert hat, konnte Nicole Koch für diese Aufgaben gewonnen werden. „Ich bedanke mich bei Andrea ganz herzlich für ihre Mitarbeit, Nachbarschaftshilfe Plus in unserer Gemeinde aufzubauen und wünsche Nicole für die kommenden Aufgaben alles Gute und viel Erfolg“, so Bürgermeister Thomas Böhm.

„Ich bin im Team der Nachbarschaftshilfe Plus sehr gut aufgenommen worden und freue mich auf die Herausforderungen und anderen Freude und Zeit zu schenken,“ so Nicole Koch zu ihren neuen Aufgaben bei der Nachbarschaftshilfe.