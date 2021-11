Planungen für neues Gemeindeamt

Die OSG plant im Ortsteil Kirchfidisch eine Reihenhausanlage. zVg

Kindergarten und Kinderkrippe, Volks- und Mittelschule sowie die Ausweitung der schulischen Tagesbetreuung bis 17 Uhr sind unter anderem ein Grund, warum der Ort vor allem bei Familien hoch im Kurs steht. „In Harmisch beispielsweise ist es uns gelungen, Grundstücke anzukaufen, um diese als Bauplätze anbieten zu können.

So konnten gemeinsam mit dem Ortsvorsteher Mario Dürnbeck drei Hausplätze erschlossen werden, welche nun den Harmischerinnen und Harmischern angeboten werden“, erklärt Bürgermeister Norbert Sulyok. Im sozialen Wohnbau setzt man vor allem auf die Zusammenarbeit mit der OSG. „Diese funktioniert hervorragend“, freut sich Bürgermeister Norbert Sulyok über den florierenden Wohnbau in Kohfidisch und den Ortsteilen. Das zeigt auch, dass bereits 54 Wohnungen in Kohfidisch und den Ortsteilen von der OSG gebaut wurden.

Erst kürzlich gab man den Startschuss für ein neues Wohnprojekt. Im Herbst des Vorjahres wurde ein Wohnhaus am Herrschaftsweg an die neuen Mieterinnen und Mieter übergeben. Die Nachfrage nach Wohnungen war in der Marktgemeinde weiterhin groß und so entschied man sich für ein weiteres Projekt. Nach den Plänen von Martin Schwartz werden sechs weitere Wohnungen — von der 2-Zimmerwohnung mit 67 Quadratmeter bis zur familienfreundlichen Wohnung mit 84 Quadratmeter ist für jeden das Passende dabei – errichtet. Ein herrlicher Ausblick von sonnigen Balkonen ins Grüne ist natürlich inklusive. Die Fertigstellung ist für Ende des Jahres 2022 geplant.

Kirchfidisch bekommt Reihenhausanlage

Ein weiteres Projekt in Zusammenarbeit mit der OSG ist bereits in Planung. Im Ortsteil Kirchfidisch soll eine moderne Reihenhausanlage gebaut werden. „Dies ist vor allem dem Ortsausschuss, rund um Ortsvorsteher Jochen Weiner, zu verdanken“, berichtet Bürgermeister Norbert Sulyok. Interessierte können sich bereits melden.