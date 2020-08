Markt Allhau stellt sich vor.

„Wir wollen jungen Familien endlich die Möglichkeit geben in unserer Region wohnen zu können, da wir in den letzten Jahren immer häufiger auf das Problem stoßen, dass kaum Baugründe mehr verfügbar sind. Wir sind jedoch inzwischen schon dabei, ein Flächenwidmungsplanänderungsverfahren einzuleiten,“ so Bürgermeister Hermann Pferschy.

Planungen sind derzeit am Laufen

Um dem Problem entgegenzuwirken, wird nun neuer Wohnraum in Buchschachen im Bereich Kreuzbühl geplant. Konkret soll sich das Projekt vor allem an Familien richten. Dadurch erhofft sich die Gemeinde auch für die Zukunft Leben in die Region zu bringen.

„Stärkung des Vereinswesens“

„Durch das Schaffen von Wohnmöglichkeiten für Familien soll auch das Vereinsleben auf lange Sicht profitieren und die Infrastruktur in der ganzen Region gestärkt werden“, meint Bürgermeister Hermann Pferschy. Auch die Feuerwehr freut sich stets über Nachwuchs, ebenso die Sportvereine. Sollte es immer weniger junge Menschen in der Gemeinde geben, so könnten diese irgendwann zu wenig Mitglieder haben. „Wir möchten unser tolles Vereinsleben aber auf jeden Fall erhalten,“ so Pferschy.

Florierender Wohnbau

Bezüglich des Wohnbaus hat die Gemeinde derzeit ein Flächenwidmungsplanänderungsverfahren eingeleitet. Aus dem Grund, dass es immer schwieriger wird, Neuwidmungen bewilligt zu bekommen. Darum wurde bereits darüber diskutiert, bestehendes Bauland rückzuwidmen, sodass die Fläche dann als landwirtschaftliche Nutzfläche aufscheint.

Geplant ist auch wieder die Errichtung neuer Reihenhäuser und Wohnhausanlagen. Unter anderem von der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG).

Jungfamilien lädt der Bürgermeister Hermann Pferschy dazu ein, sich bei Interesse an Baugründen an ihn zu wenden, da bekannt ist, dass sich nur sehr selten jemand findet der Bauflächen verkauft. Gerne würde man diesen Familien aber die Möglichkeit geben in ihren Heimatgemeinden zu bauen.

Rasenmäher ist der ganze Stolz

zVg Die Mitarbeiter des Bauhofes freuen sich über das neue Arbeitsgerät.

Die Mitarbeiter des Bauhofs freuen sich über ihren „neuen Kollegen“, der die Männer in Zukunft bei Mäharbeiten kräftig unterstützen wird. Der „Neue“ ist konkret ein „Husqvarna-Frontrasenmäher“, der hoffentlich lange die Tätigkeiten am Bauhof unterstützen wird, sein Vorgänger wurde immerhin erst nach acht Jahren ausgetauscht.