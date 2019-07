Mehr Spaß für Kinder

Mit den neuen Geräten, die von den Kinderfreunden mitgesponsert wurden, macht das Klettern noch mehr Spaß.

Die Ortsgruppe der Kinderfreunde ist besonders aktiv. Stolze vierzig Mitglieder helfen dabei, die Freizeit der Kinder bunter zu gestalten. Jedes Jahr werden beispielsweise ein Kindermaskenball und eine Nikolausaktion veranstaltet.

Neuer Kletterturm und neue Sandkiste

Nun helfen sie auch dabei, den Kinderspielplatz auszubauen. Jetzt wurde ein neues Gerät auf Wunsch der Jungmütter umgesetzt: ein Kletterturm wurde bestellt, der von den Kinderfreunden in Zusammenarbeit mit der Gemeinde gesponsert wird. Auch eine neue Sandspielkiste wurde aufgestellt, ebenso eine neue Spielkiste. Alle Spielgeräte, die kein Gutachten mehr erhalten haben, wurden außerdem entsorgt.

Jährlich wird auch ein Ausflug organisiert, heuer geht die Reise in den Familypark in Sankt Margarethen am 7. September. Dabei werden sowohl der Eintritt als auch die Fahrt gesponsert. Im Sommer werden in der Hortwoche ebenfalls die Ausflüge finanziell unterstützt. Die Kinderfreunde Rotenturm werden jedes Jahr eine andere Einrichtung sponsern.