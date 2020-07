In Rotenturm gibt es heuer erstmals in den Sommermonaten ein österreichweit einzigartiges Erlebnis für Kinder und Erwachsene. Jeden Sonntag — vom 12. Juli bis 30. August —findet eine Kinderdisco mit professionellen Tanztrainern unter freiem Himmel in einem romantischen Waldgarten statt.

26. Juli: Sondervorführungen im Planetarium

2. August: Minidisco mit Tanztrainerin Carina von der Musical & Stage Dance Company

9. August: „ Freaky Dogs“ – Hundeshow

16. August: „ Freaky Dogs“ – Hundeshow; Minidisco mit Tanztrainerin Carina von der Musical & Stage Dance Company

23. August: Feuerwehr Rotenturm ist mit einem Feuerwehrauto zu Gast

30. August: großes BAMBINI Finale

Beginn von „Bambini“ ist jeweils ab 14 Uhr