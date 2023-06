Pangea Bundesbewerb Gym Oberschützen: Mathematische Erfolge

Ausgezeichnet. Die Schülerinnen und Schüler des Gym Oberschützen freuten sich über ihre Erfolge beim Pangea-Bundesbewerb in Mathematik. Foto: GYM Oberschützen

D as Gymnasium Oberschützen nahm am Pangea Bundesbewerb in Mathematik teil und erzielte dabei tolle Erfolge.

Oliver Röhrling aus der 3a zeigt sein außergewöhnliches mathematisches Talent in der Vorrunde und holte sich den zweiten Platz in seiner Kategorie. Sensationell ist auch der fünfte Platz von Clemens Lehner aus der 2s, der somit auch zu den Besten seiner Schulstufe zählt. Im Rahmen der Siegerehrung wurde beiden Teilnehmern Fachbücher überreicht. Gleichzeitig wurden auch Levente Kocsis (1a), Rafael Roth (1b), Lukas Puhr (1c), Lennard Horvath (2s) und Valentina Uitz (2b) für ihre regelmäßige und aktive Teilnahme am Mathematikproblem des Monats geehrt. Sie konnten dabei alle Logikrätsel erfolgreich lösen. Als kleine Anerkennung wurden den Mathe-Talenten Rätselbücher überreicht. Alle Bücher wurden von der Bücherei Pokorny aus Oberwart gesponsert.