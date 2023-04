Süßes Ostergebäck aus der Backstube

Werbung

Die pannonische Kulinarikreihe des Burgenländisch-Ungarischen Kulturvereins (BUKV) startete vergangene Woche in der Werkstatt von Konditormeisterin Irmgard Pomper in Olbendorf in die heurige Saison. Im Rahmen des Workshops wurden gemeinsam Osterbrot, Osternester und Osterpinze gebacken. Rechtzeitig vor Ostern verriet die Konditormeisterin den Interessierten Tipps und Tricks zur Zubereitung der traditionellen Festtagsbäckereien. Die Zubereitung des Teigs erfordert Sorgfalt und Aufmerksamkeit. Irmgard Pomper bereitete den Teig mit der Lockerheit eines Profis zu und weihte die TeilnehmerInnen in die Geheimnisse ein, nämlich mit welchen Zutaten und unter welchen Bedingungen der Teig für das beste und leckerste Osterbrot, die Osternester und Osterpinze gelingt. Während die Bäckereien mit viel Fingerspitzengefühl und Geschick langsam Form annahmen, erfüllte nicht nur der Duft frisch gebackener Kuchen die Backstube, sondern auch ungarische Volkslieder. Bereits zum vierten Mal war die Gruppe bei der Konditormeisterin zu Besuch. Das nächste Highlight ist ein Workshop zum Thema ‚Ansetzen von Essenzen‘ mit Kräuterpädagogin Grete Binder am 15. April 2023.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.