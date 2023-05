Ein „Wohnzimmer“ für die Stadt

Das Konzept ist einfach, aber versprich viel: Ein Begegnungsort, der wie ein „Wohnzimmer“ konzipiert ist, wird ab 7. Juni in der Bahnhofstraße 5 zu finden sein. Dahinter stehen Andreas Roschek und ihr Team der Pannonischen Tafel (PanTa), die vor 15 Jahren gegründet wurde und mittlerweile Standorte in Eisenstadt und Oberpullendorf betreiben. Mit der ersten PanTa-Station will man jetzt auch im Landessüden einen Begegnungsraum für soziale Kontakte schaffen. „Egal, ob es um die Möglichkeit des gemeinsamen Essens geht, gemeinsam zu musizieren, Karaoke zu singen oder sich einfach nur auszutauschen, alle sollen sich bei uns wohlfühlen“, erklärt Andreas Roschek. Die Idee des neuen „Wohnzimmers“ in der Stadt kommt aber nicht einfach so. „Viele können sich das Leben nicht mehr leisten und vereinsamen. Es reicht nicht einfach, wenn man jenen Menschen nur Lebensmittel über den Tisch schiebt, sondern wir wollen ihnen Gehör schenken“, so Roschek, „in unserem Wohnzimmer als Begegnungsraum und selbstverständlich ohne Konsumzwang.“ Eine Essensausgabe, wie bei anderen Standorten der Pannonischen Tafel, wird es in Oberwart nicht geben, „weil es hier bereits einige Angebote gibt“, erklärt Roschek. Dafür aber einen Marktplatz, wo Besucherinnen und Besucher Waren des täglichen Gebrauchs finden, die von Menschen hergegeben wurden, weil sie nicht mehr benötigt wurden. Die Öffnungszeiten des neuen „Wohnzimmers“ richten sich vor allem zu Beginn nach der Verfügbarkeit der Mitarbeiter. „Am Mittwoch und Samstag ist aber auf jeden Fall offen“, erklärt Roschek und richtet gleich einen Aufruf an all jene, die in Zukunft mitarbeiten wollen. „Jeder ist in unserem Team willkommen.“ Aber was muss ein PanTa-Mitarbeiter mitbringen? „Menschen mögen und gerne reden“, schmunzelt Roschek.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.