Stadtgarten Oberwart noch kein Ort der Begegnung

Mehr Bäume, mehr Sitzgelegenheiten und mehr als doppelt so viel Nutzfläche, wie bisher: Der Park in Oberwart mutierte zum Stadtgarten und macht dabei gute Figur. „Ich gehe trotzdem nicht hin“, sagt eine ältere Dame, die in unmittelbarer Nähe wohnt. (Name der Redaktion bekannt). „Es sind ja ohnehin nur Ausländer da“. Und damit wäre ein polarisierendes Thema angeheizt, über das in Oberwart nur hinter vorgehaltener Hand und im Mantel der Anonymität gesprochen wird. Fakt ist, dass der Migrantenanteil im Stadtgarten hoch ist, aber das hat natürlich Gründe.

Eine Studie spricht eine klare Sprache

Die häufigsten Nutzer von Parks sind Menschen mit Tagesfreizeit, also Mütter mit Kindern und Pensionisten. Danach kommen Menschen mit Migrationshintergrund, dann Jugendliche“, heißt es in einer Studie, die Landschaftsarchitektin Sanja Turkovic schon 2015 in Auftrag gab. Sanja Turkovic hält es für alarmierend, dass nur ein Drittel der ÖsterreicherInnen Parks nutzen. Und Hauptgrund für ein reibungsloses Miteinander in öffentlichen Räumen sei laut Studie gegenseitige Akzeptanz, Toleranz, Freundlichkeit und Rücksicht. „Fakt ist aber auch, dass soziale Interaktion nicht ganz oben auf der To Do-Liste steht. Und wenn dieses Miteinander nicht passt, sind fast immer die “Ausländer„ Schuld“, sagt die Studie. Und Spannendes ergibt sich in Bezug auf die Frage nach Begegnung und Zusammenleben der verschiedenen Gruppen: Sechs Prozent sehen sie total offen und positiv, 46 Prozent eher offen und positiv, 34 Prozent eher distanziert und negativ und neun Prozent ganz distanziert und negativ. Mit starkem West Ost-Gefälle, je weiter östlich, umso besser, aber doch nicht ganz gut.

Ruhiges Miteinander möglich

In Oberwart ist ein ruhiges Miteinander möglich. Störende Vorfälle gab bislang keine, die Angst ist also unbegründet. „Der Stadtgarten ist für alle da“, sagt Oberwarts Stadtchef Georg Rosner. „Der Park wurde ja unter Bürgerbeteiligung umgestaltet und soll natürlich auch multikulturell genutzt werden. Oberwart ist die Stadt der Vielfalt, das soll sich auch hier widerspiegeln“, sagt Rosner. „Ich kann nur sagen, geht hin, sprecht mit den Leuten. Ich habe, was die Gestaltung des Stadtgartens betrifft, genügend Kritik eingesteckt. Jetzt gilt es dieses Juwel zu nutzen. In vielen Facetten und je vielfältiger umso besser “, sagt Georg Rosner.

„Die Integration und Inklusion im öffentlichen Raum funktioniert bei uns nicht besonders gut“, stellte Sanja Turkovics im Zuge ihrer Studie fest. „Hier besteht Aufholbedarf. Und dennoch halten die Österreicher insgesamt das tolerante Nebeneinander für die beste Form des Zusammenlebens. 61 Prozent sprechen sich dafür aus, nur 18 Prozent machen sich für eine totale Trennung der Gruppen stark. 13 Prozent sind für mehr Gemeinsamkeit und Durchmischung“, sagt die Niederösterreicherin.