ORF lud zu Sommerfest in Oberwart .

Der ORF Burgenland lud am Freitag der Vorwoche wieder zu seinem traditionellen Sommerfest in den Oberwarter Stadtpark. Wie fast immer zog dabei ORF-Wetterfrosch Wolfgang Unger beim Spiel "Alle gegen Unger" den Kürzeren - und musste deshalb am Montag den Mitarbeitern der Stadtgemeinde beim Blumen gießen helfen.