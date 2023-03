Demenztrainer-Ausbildung in Großpetersdorf

Werbung

Ziel der Ausbilung ist es, in Zukunft noch besser auf Demenzkranke eingehen zu können, heißt es vom PKZ Großpetersdorf.

Demenz ist ein Überbegriff für eine Reihe von Krankheitsbildern, die das Gedächtnis, die kognitiven Fähigkeiten, das Verhalten sowie die Fähigkeiten einer Person, die Aktivitäten des täglichen Lebens aufrechtzuerhalten erheblich beeinträchtigen. Laut der Weltgesundheitsorganisation ist Demenz die derzeit siebthäufigste Todesursache weltweit und eine der Hauptursachen für Behinderung und Abhängigkeit bei älteren Menschen.

„Den Demenzerkrankten in ihrer Ganzheit zu begegnen und mit ihnen gemeinsam ein Stück des Lebens zu gehen, ist in unseren Pflegekompetenzzentren gelebter Alltag“, informiert das Team vom Standort Großpetersdorf. Man wolle sie in Zukunft noch besser unterstützen. „Dafür ist ein ganzheitlicher Ansatz und ein multiprofessionelles Team erforderlich.“

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.