Grillfest in Schandorf

Am Sonntag fand im Pflegekompetenzzentrum Schandorf ein Grillfest für die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses statt. Küchenchef Rene fungierte als Grillmeister und verwöhnte alle Anwesenden mit kulinarischen Köstlichkeiten. Die Nachspeisen wurden von einigen Mitarbeiterinnen gebacken. Pfarrer Branko sorgte gemeinsam mit seinen Freunden Martin und Michael für die musikalische Umrahmung mit deutschen, ungarischen und kroatischen Liedern. Dieser Tag zauberte ein Lächeln in die Gesichter der Anwesenden. Ein herzliches Dankeschön an alle Helferinnen und Helfer.