Stadtschlaining: 28 philippinische Pflegekräfte angekommen

„Wir haben euch schon erwartet und hoffen, dass es euch bei uns gefällt“, sagte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil bei der Ankunft von 28 philippinischen Pflegerinnen und Pflegern im „Haus International“ in Stadtschlaining. Bis 2030 werden allein im Burgenland 1.700 zusätzliche Pflegekräfte benötigt und das war auch der Grund, warum das Burgenland nicht nur eine Ausbildungsoffensive startete, sondern auch ausländisches Pflegepersonal ins Land holt.

„Pflege bleibt ein Schlüsselthema der Zukunft. Wir müssen heute handeln, um auch in Zukunft hochwertige pflegerische Versorgung garantieren zu können.“ Sagt Soziallandesrat Leonhard Schneemann.

In der kommenden Woche beginnen die 28 Pflegekräfte mit Deutschkursen. Nach rund drei Monaten können sie bereits Hilfstätigkeiten in den Pflegeeinrichtungen und Spitälern ausführen. „Voraussetzung für die pflegerischen Tätigkeiten ist, dass die Pflegekräfte auf jeden Fall ausreichend Deutsch verstehen und sprechen können. Das ist wichtig, um die Qualität in der Pflege und Betreuung garantieren zu können“, sagt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Insgesamt befinden sich derzeit 480 Pflegekräfte in Ausbildung, dazu kommen weitere rund 450 Schülerinnen und Schüler der SOB, der Schule für Sozialbetreuungsberufe in Pinkafeld. „Beide Ansätze sind wichtige Maßnahmen, um Pflege und Betreuung auch künftig sicherstellen zu können“, sagt Doskozil. Im Burgenland arbeiten derzeit 3800 Personen in Pflegeberufen. Insgesamt sind 45 philippinische Pflegekräfte für das Burgenland vorgesehen.