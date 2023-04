Philo-Café für mehr Respekt

Werbung

Die ersten Philo Cafés hat der "Verein für praxisnahe Philosophie" 2015 in Wien gestartet.

Beim ersten Philo Café in der Konditorei Kaplan in Bad Tatzmannsdorf waren 30 Gäste anwesend. Gestartet wurde mit 20 Minuten Impuls zum Thema, dann folgte eine etwas mehr als eine Stunde dauernde moderierte Diskussion. Respektvoll und argumentierend. „Es ist der Versuch, gemeinsam über ein Thema nachzudenken, um so neue Einsichten und Ansichten zu gewinnen. Dialog statt Streit“, heißt es seitens der Betreiber. Womit philosophische Cafés bewusst einen Kontrapunkt zu aggressiven, weil anonymen Beflegelungen, die die man aus den Sozialen Medien kennt, setzen.

