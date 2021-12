Nachhaltige Stromversorgung in Riedlingsdorf

Im Rahmen des Klima- und Energie-Modellregion-Vorhabens wurden das Gemeindeamt, die Freiwillige Feuerwehr und die Volksschule in Riedlingsdorf mit Photovoltaik-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 32,5 kWp und einer 30kWh-Stromspeicher-Lösung ausgestattet.

Diese ökologische Stromspeichervariante ist im Vergleich zu anderen Technologien besonders nachhaltig und umweltfreundlich. Der Überschussstrom wird in den Salzwasserspeichern zwischengespeichert, so kann im Fall eines Netzausfalls bis zu zehn Stunden Strom abgegeben werden. Im Falle eines Blackouts können das Gemeindeamt und die Feuerwehr so mit Notstrom versorgt werden.

Bildung Laptops und MINT am GYM Oberschützen

Die Investitionen für die Photovoltaikanlagen liegen bei rund 33.500 Euro, ein Teil davon stammt aus dem KEM-Investitionsförderungsprogramm. 54 RiedlingsdorferInnen nahmen zusätzlich an einem Bürgerbeteiligungsmodell teil, um sich am Klima- und Umweltschutzprojekt zu engagieren.