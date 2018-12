Das kleine Dorf an der Grenze wird am 9. und 10. August wieder zum Nabel der Musikwelt, wenn das 20. Picture-On-Festival über die Bühne(n) geht.

Jetzt wurden die ersten Acts für das Jubiläums-Festival bekannt gegeben – und das Programm ist wie gewohnt bunt und top-besetzt: Erwartet werden die ohne Übertreibung legendären Sisters of Mercy, die kultigen Clawfinger und mit Manfred Mann und seiner Earth Band echte Rock-Veteranen. Ebenso mit dabei sind Krautschädl, Dub FX, Fiva, Leyya, Schmieds Puls, Gnackwatschn und Gewürztraminer in Besetzung als Gmischter Satz.

Ein wahrlich feines international-nationales Line-Up also, das noch um einiges wachsen wird. Und Achtung: Das erste Karten-Kontingent für das Picture On war in kürzester Zeit vergriffen. Ein zweites Kontingent und die letzte Chance für Tickets wird am 22. Februar in den Verkauf gehen.