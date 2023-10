Pinkafeld: Land bringt eigenen Wohnbau auf Schiene

Pinkafeld „Mit dem heutigen Spatenstich wurde ein Meilenstein im Wohnbau gesetzt“, sagte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil bei der Projektvorstellung in Pinkafeld. Die Landesimmobilien Burgenland GmbH und ihre Tochterfirma SOWO Burgenland („So Wohnt Burgenland“) setzen dieses erste Wohnprojekt gemeinsam um. Und unter dem Motto „Eigentum zum Errichtungspreis“ entstehen in Pinkafeld sechs landeseigene Doppelhäuser, mit der Option auf weitere sechs, die allesamt über ein Mietkaufsystem erworben werden können. „Dieses innovative Konzept ermöglicht es den Mietern, zu jedem Zeitpunkt, abhängig von ihren individuellen Verhältnissen, Eigentum zu erwerben, wobei der Finanzierungsanteil der Miete auf den fixen Kaufpreis angerechnet wird“, erklärt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. „Dieses Projekt bietet nicht nur Planungssicherheit, sondern auch eine maßgeschneiderte Finanzierung, hochwertige Ausstattung und keine versteckten Kosten“, sagt der Landeshauptmann.

Kaufpreis steht von Anfang an fest

Für den Standort Pinkafeld gab es bereits vor dem Spatenstich rund 30 Interessenten. Damit kann auch die geplante zweite Bautranche locker befüllt werden. „Im Gegensatz zu bekannten Modellen wird hier nicht nur die Miete beim Kauf angerechnet, der Kaufpreis steht von Anfang an fest und richtet sich nach den Errichtungskosten und nicht nach dem oft viel höherem Verkehrswert Das gibt Planungssicherheit, die Interessenten wissen von Beginn an wie viel die Immobilie kosten wird“, sagt Baulandesrat Heinrich Dorner. „Es gibt auch keine versteckten monatlichen Kosten. Die Kreditrate bleibt fix und unterliegt keinen späteren Zinssteigerungen“, so Dorner. Interessenten müssen ihren Hauptwohnsitz allerdings im Burgenland und Anspruch auf die burgenländische Wohnbauförderung haben. Zudem darf der Wohnungs- oder Hauswerber keine sonstigen Objekte zur Deckung des Wohnbedarfes besitzen.

Die Ausstattung der Doppelhäuser umfasst massive Ziegelbauweise, Luftwärmepumpe mit Fußbodenheizung, Kunststoff-Alufenster, Parkettböden, Raffstores, Badewanne und Dusche, drei Schlafzimmer, Carport sowie eine Wohnfläche von 119 m2 und einen Garten von 350-450 m2. „Die Basisausstattung ist von hoher Qualität, es gibt keine „Sparvarianten“ mit späteren Aufzahlungen“, sagt Gerald Goger, der Geschäftsführer der Landesimmobilen Burgenland GmbH (LIB). „Der Kaufpreis richtet sich nach den Errichtungskosten. Im Falle der Beendigung des Mietverhältnisses, ohne Ausübung der Kaufoption, werden Finanzierungsanteile rückerstattet. Die Höhe der Rückerstattung ist gestaffelt und richtet sich nach der Vertragsdauer“.

Weitere Wohnprojekte sind schon geplant

Die Gesamtkosten für das Projekt betragen 2,5 Millionen Euro netto, wovon die Errichtungskosten 380.000 Euro und das Grundstück 40.000 Euro ausmachen. Die Fertigstellung ist für Ende 2024 geplant. Weitere Wohnprojekte sind bereits in Planung, darunter in Stuben, wo ebenfalls in diesem Herbst der Baubeginn erfolgt.