Das Einkaufszentrum Oberwart färbte sich pink

Gespräche mit ÄrztInnen, eine Showeinlage der Musical Kids Güssing, ein Live-Interview, die Fotoausstellung von Petra Teresa Mark aus Sankt Michael im Burgenland und eine Fotobox zählten zum Tagesprogramm. Die Charity-Tombola kam bei den Gästen so gut an, dass sie bereits am Vormittag restlos ausverkauft war. Insgesamt konnten mit vergangenen Samstag Spenden in Höhe von 260.000 Euro für die Krebshilfe gesammelt werden.