Pinkafeld 14-Jähriger nach Streit unter Jugendlichen im Spital

Symbolfoto Foto: APA/THEMENBILD

E in 14-jähriger Bursch hat am Samstagnachmittag bei einer Auseinandersetzung unter Jugendlichen in Pinkafeld (Bezirk Oberwart) eine Stichverletzung erlitten, bestätigte die Polizei einen Bericht der "Kronen Zeitung" vom Sonntag.