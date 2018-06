Die Firma „G.S. Stemeseder“ aus Salzburg plant, in Pinkafeld ein Werk zu errichten, in dem Aluminiumprofile für Holzfensterhersteller produziert werden sollen. Errichtet wird das neue Produktionswerk mit dem Namen „T.S. Altotec“ im Wirtschaftspark, in der Nähe der Auffahrt zur A2. „In einer ersten Phase sollen 50 Arbeitsplätze entstehen“, erklärt Geschäftsführer Edgar Stemeseder. Eine Investitionssumme wollte er nicht nennen, der Baustart sei für Ende Juli, die Fertigstellung für Ende Mai 2019 vorgesehen. Das Produktionswerk werde eine Größe von rund 13.000 Quadratmetern haben. Das Ziel sei, im Burgenland, genauso wie derzeit in Salzburg, 200 Mitarbeiter zu beschäftigen. Das Unternehmen mit Sitz in Hof bei Salzburg (Bezirk Salzburg Umgebung) stellt Aluminiumprodukte für den Fensterbau her.

Leistbare Grundstücke und genug Mitarbeiter

Als Gründe für das Burgenland nannte der Geschäftsführer die leistbaren Grundstückspreise sowie die Verfügbarkeit von Mitarbeitern. „Das ist im Burgenland wesentlich besser gegeben, als in Salzburg“, so Stemeseder.

Auch REWE ist wieder aktiv. Wie in der „Stadtinfo“ zu lesen war, hat der Konzern beschlossen, nördlich des BIPA-Marktes einen deutlich größeren BILLA-Markt zu errichten. Der BILLA–Markt nördlich der Kaserne werde in Zukunft geschlossen. Weitere Standortverlegungen anderer Supermärkte in der Innenstadt wie BILLA und Penny-Markt seien nicht vorgesehen.

Auch bei „Austrotherm“ tut sich einiges. Beim Werk in Pinkafeld wird derzeit eine Lagerhalle gebaut. Zudem ist man auf der Suche nach Mitarbeitern, aktuell werden Schlosser, Elektriker und Mechaniker aufgenommen.