Allwetterbad: Neuer Wind im alten Buffet

Nachdem die STEP-Gästehäuser Ende des vergangenen Jahres bekannt gegeben haben, das Buffet im Allwetterbad nicht weiterführen zu wollen, machte sich die Gemeinde auf die Suche nach einem Nachfolger. Drei Bewerber meldeten Interesse an, Hartmut Pollhammer und sein Team konnten sich, besonders durch ihr ausgeklügeltes Konzept, schlussendlich gegen die Mitbewerber durchsetzen.

Der Übergang im Allwetterbad soll fließend sein, Hartmut und sein Team zogen schon diese Woche in die Räumlichkeiten ein und bieten bereits kulinarische Schmankerl an. „Wir haben eine komplett neue Speisekarte, am 8. März veranstalten wir außerdem zum ersten Mal unseren Burgerday“, erzählt der Geschäftsführer freudig. Im Rahmen des „Burgerdays“ können sich Gäste zukünftig jeden Mittwoch selbst ihren Lieblingsburger zusammenstellen.

„Wir haben aber noch viele weitere Aktionen geplant“, so Pollhammer, der bereits erfolgreich in Greinbach das Gastrokonzept „Seaside“ betreibt. Im Sommer wollen er und sein Team „Open air grillen“, obendrein sollen die Gäste zukünftig immer wieder mit Livemusik unterhalten werden.

Aber nicht nur für das Allwetterbad, sondern auch für den Eislaufplatz hat Pollhammer große Pläne. „Wir könnten uns vorstellen, mit Live DJ‘s Veranstaltungen beim Eislaufplatz abzuhalten“, plauderte Hartmut Pollhammer aus dem Nähkästchen.

