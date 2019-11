„Backen führt zu Genuss und Genuss kommt von Leidenschaft. Von dieser Leidenschaft, Gutes zu backen, wird die ganze Idee in unserer Bäckerei getragen. Qualität statt Quantität – und das seit über 150 Jahren“ — das ist die Philosophie der Bäckerei Ringhofer in Pinkafeld. Im Laufe von fünf Generationen wurde die Bäckerei immer vom Vater auf den jüngsten Sohn übertragen. So auch 1996 von Wilhelm und Martha Ringhofer auf deren Sohn Günter.

Carina Fenz Bio macht nur regional Sinn

Nach und nach wuchs die Bäckerei, bekannt für Qualität, Frische und natürliches Backen. Derzeit arbeiten 38 Mitarbeiter an den Standorten Pinkafeld und Oberwart, auch auf zahlreichen Märkten in Wien ist die Bäckerei Ringhofer mit ihren Produkten vertreten.

"Qualität statt Quantität – und das seit über 150 Jahren“

„Wir arbeiten schon seit 20 Jahren ohne Zusatzstoffe und tragen uns schon länger mit dem Gedanken, auf Bio umzustellen“, erklärt Günter Ringhofer. Nun ist es so weit, das Mehl, welches in der Bäckerei Ringhofer verarbeitet wird, kommt aus reiner Bio-Produktion. In der ersten Phase sollen Brot, Semmel und Korngebäck biologisch gefertigt werden, Mehlspeisen sollen dann folgen. Es sei gar nicht so leicht, die benötigte Menge in Bio-Qualität zu bekommen, mit der Schafler-Mühle in Gersdorf an der Feistritz habe man den richtigen Lieferanten gefunden. Angebaut wird das Getreide im Mittel- und Südburgenland.

Die Familie Ringhofer sieht den Schritt in Richtung Bio-Qualität auch als Beitrag zum Umweltschutz: „Wir wollen für die nächste Generation etwas tun und wollen, dass es den jungen Menschen gut geht. Der Verzicht auf Kunstdünger bei unseren Rohstoffen ist ein erster Schritt in diese Richtung“. Die Zertifizierung der „Austria Bio Garantie“ soll die Bemühungen der Bäckerei Ringhofer unterstreichen.