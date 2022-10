Brand in Industriebetrieb: Angestellte haben Schlimmeres verhindert

Werbung

Am Dienstagabend kam es kurz nach 17 Uhr zu einem Brand in der großen Halle der Firma Nikitscher in Pinkafeld. Als die Stadtfeuerwehr Pinkafeld um 17.17 Uhr alarmiert wurde, haben zuvor „mutige Mitarbeiter“, so Stadtfeuerwehrkommandant Kurt Tripamer, mit ihrem beherzten Einschreiten bereits Schlimmeres verhindert. Ein Gabelstapler ist aus derzeit noch nicht bekannten Umständen in Vollbrand geraten. „Die Mitarbeiter haben das sofort bemerkt, die Einsatzkräfte alarmiert und gleichzeitig damit begonnen, die in der Halle gelagerte Verpackungsmaterialien nach draußen zu bringen“, schildert Tripamer. Dadurch konnte verhindert werden, dass der Brand auf diese übergreift. „Diese Reaktion war sensationell“, lobt Tripamer die Mitarbeiter.

Wenige Minuten nach der Alarmierung, hat die Stadtfeuerwehr Pinkafeld mit den Löscharbeiten begonnen. Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Die nachalarmierten Feuerwehren Wiesfleck und Riedlingsdorf haben dann gemeinsam mit der Stadtfeuerwehr Pinkafeld und der Zuhilfenahme von Druckbelüftern die Halle rauchfrei gemacht. Die Feuerwehren standen rund drei Stunden im Einsatz.

