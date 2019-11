Das Projekt der offenen Jugendarbeit, welches den Gemeindeverantwortlichen sehr am Herzen liegt, soll ab Jänner 2020 auf professionelle Beine gestellt werden. Dies wurde in der vergangenen Gemeinderatssitzung beschlossen.

„Es ist Zeit, hier auf Experten zu setzen“

„Es ist Zeit, dass wir die auftretenden Probleme an den Wurzeln packen, anstatt ihnen immerzu hinterherzurennen. Dafür wird es notwendig sein, entsprechende Mittel aufzustellen und auf Experten zu setzen“, erklärt Jugendgemeinderat Adrian Kubat, der sich gemeinsam mit den Mitgliedern des Jugendausschusses schon länger mit diesem Projekt beschäftigt. Ab Jänner 2020 soll nun, nach dem Beschluss des Gemeinderates, die offene Jugendarbeit in Zusammenarbeit mit dem SOS-Kinderdorf Pinkafeld umgesetzt werden, wobei ein Schwerpunkt auf dem Bereich Streetwork liegen wird.

„Konkret soll mit entsprechend ausgebildeten Sozialpädagogen zusammengearbeitet werden, um unmittelbar vor Ort mit den Jugendlichen gemeinsam Ideen zu entwickeln und auftretende Probleme an den Wurzeln zu packen“, erklärt Kubat. Idealerweise wird dazu ein geschlechterparitätisches Team aus zumindest zwei Personen eingesetzt (ein Mann, eine Frau), um adäquat arbeiten zu können. Nach dem Konzept des SOS-Kinderdorfes soll zunächst mit einer Person in einen fünfmonatigen Beteiligungsprozess gestartet werden. Die personelle Verstärkung soll nach Rücksprache im Laufe des kommenden Jahres kein allzu großes Problem darstellen, seitens des Landes gebe es hierzu schon positive Signale hinsichtlich einer Förderung. Die Entscheidung für das SOS-Kinderdorf als Partner liege darin begründet, dass dieses in Pinkafeld tief verwurzelt sei, bereits über Infrastruktur vor Ort verfüge und man so entsprechende Synergien nützen könne. „In einem weiteren Schritt sollte das Projekt zudem noch breiter aufgezogen und Kooperationen mit Partnergemeinden ausgelotet werden, um ein gemeinsames, größeres Team aufzubauen und einen Mehrwert für die Region zu schaffen“, sagt Jugendgemeinderat Kubat abschließend.