Die Narren kommen wieder

Corona bedingt fielen sämtliche größere Faschingsveranstaltungen in der Stadtgemeinde in den vergangenen Jahren ins Wasser. Dieses Jahr soll die Narrenzeit nun endlich wieder so richtig gefeiert werden.

„Wir freuen uns sehr, dass heuer wieder mehrere Faschingsveranstaltungen stattfinden können“, freut sich der zweite Vizebürgermeister Adrian Kubat. Insgesamt finden gleich drei größere Veranstaltungen in der Narrenzeit statt.

Eingeleitet wird diese bereits Ende Jänner durch den Kindermaskenball der ÖVP im Stadthotel. Weiter geht es dann mit dem Kinderfasching der SPÖ, der Anfang Februar im Internat der Landesberufsschule stattfindet.

Am Faschingdienstag selbst lädt der SC Pinkafeld unter dem Motto „The party is back“ zum Feiern auf den Vorplatz des Gasthauses Fuith. Für gute Musik soll die Stadtkapelle Pinkafeld sorgen. Für die Kinder ist eine Kinderdisco geplant, außerdem sollen diese die Möglichkeit haben, sich vor Ort schminken zu lassen.

„Der Pinkafelder Fasching hat fast schon Tradition. Wir haben eigentlich immer ein kleines Fachingsgschnas veranstaltet, da sich dieses heuer leider nicht ausgeht, haben wir uns als Verein jetzt dazu entschlossen gemeinsam mit dem Gasthaus Fuith die Veranstaltung am 21. zu organisieren“, erzählt SC Pinkafeld Obmann Mario Windhofer.

