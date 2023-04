Ein erweiterter Bauernmarkt zu Ostern

Werbung

Jeden Freitag findet in der Stadtgemeinde Pinkafeld ein Bauernmarkt statt. Die ÖVP wollte diesen nun mit einem neuen Konzept attraktivieren, um auf das Angebot der regionalen Anbieter aufmerksam zu machen. Dafür sollten in Zukunft drei erweiterte Bauern- und Handwerksmärkte veranstaltet werden. Gestartet wurde vergangenen Freitag mit dem Ostermarkt. Über 20 AusstellerInnen präsentierten dort ihre Kunsthandwerke und Kulinarik. Organisiert wurde der österliche Bauernmarkt von Vizebürgermeisterin Carina Laschober-Luif und Debora Bene-Petle, die selbst ihre handgefertigten Strickwaren beim Ostermarkt ausgestellt hat. Zahlreiche Gäste nutzten das Angebot des erweiterten Bauernmarkts und fanden ihren Weg in die Pinkafelder Innenstadt.

