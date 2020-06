„Voller Demut und Dankbarkeit blicken wir auf die letzten Jahrzehnte SOS-Kinderdorf, wo aktuell rund 260 Kinder leben. Wir agieren stationär und mobil burgenlandweit mit rund 175 Mitarbeitern, in Kooperation mit dem Roten Kreuz und Rainbows. Um noch vielen Kindern ein liebevolles Zuhause zu sichern, brauchen wir auch weiterhin Ihre Hilfe und Unterstützung.“, erklärt Kinderdorfleiter Marek Zeliska. Das Jubiläum nahm Winzer Markus Faulhammer aus Deutsch Schützen zum Anlass, ein edles Tröpferl zu keltern. „Die nächste Generation liegt uns besonders am Herzen. Ich selbst hatte das große Glück, im Kreise meiner Familie aufzuwachsen, mitten in der Natur. Das hat mir viel Besonnenheit gebracht. Davon möchte ich dem SOS-Kinderdorf ein Stück weitergeben“, so der Weinbauer. Auf die Frage, was in den Flaschen steckt, antwortet Faulhammer: „Ganz viel Liebe! Der rote Traubensaft ist ein premium Bio Traubensaft. Geerntet 2019 im September. Wie der Name bereits vermuten lässt ‚traumhaft‘ gut – für große und kleine Genießer. Blaufränkisch vom Eisenberg ist unsere Leitsorte im Südburgenland. Er ist unser Star mit seinem einzigartigen Charakter: kühl, präzise, immer fein und mineralisch. Lasst uns mit diesem sonnigen Gruß aus dem burgenländischen Weingarten gemeinsam anstoßen und ein Stück Zukunft sichern. Ein Platz in der Sonne. Für Kinder und ihre Familien.“ Das SOS-Kinderdorf freut sich über eine Spende ab 22 Euro pro Karton. Diese ermöglicht geplante Bauvorhaben für das Jahr 2020.

