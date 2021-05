Eine Ente hatte gemeinsam mit zwei Küken eine Entdeckungsreise gestartet und war letztlich in einem Innenhof im Stadtgebiet gelandet. Vier Helfer rückten nach Angaben der Stadtfeuerwehr aus und fingen die Vögel ein. Das Trio wurde am Freitag in der Nähe eines Hochwasser-Rückhaltebeckens wieder in die Freiheit entlassen.