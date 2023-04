Entwicklung im Mittelpunkt

Werbung

Die Workshop-Reihe „Gemeindeentwicklung mit der Agenda 2030“ soll Gemeinden dabei unterstützen, ihr örtliches Entwicklungskonzept weiter zu entwickeln, Maßnahmen zur Klimawandelanpassung und zur Klimaneutralität zu setzen und bereits laufende und geplante Prozesse weiterzuführen. Neben der Stadtgemeinde Pinkafeld werden auch die Gemeinden Steinbrunn und Winden am See an der Workshop-Reihe teilnehmen.

Der erste Workshop soll im Mai oder Juni stattfinden, insgesamt können fünf Personen aus der Stadtgemeinde mit Entscheidungs- und Gestaltungskompetenz an diesem teilnehmen. Begleitet und gestaltet wird das Projekt von NachhaltigkeitsexpertInnen der Pulswerk GmbH und der Nachhaltigkeitskoordinatorin des Landes Burgenland, Angela Deutsch.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.