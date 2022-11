Erste Abschnittsübung nach zwei Jahren

Werbung

Montagabend fand nach zweijähriger Corona- Zwangspause wieder eine Abschnittsübung des Feuerwehrabschnitts 1 im Bezirk Oberwart statt. Als Übungsort suchte man sich das STEP- Gästehaus Burgenland in Pinkafeld aus, Übungsannahme war ein Kellerbrand mit mehreren vermissten Personen.

87 Mann von sieben Wehren bei Übung dabei

Aufgrund der großen Fläche des verrauchten Kellers mussten mehrere Atemschutztrupps parallel zur Personensuche und Menschenrettung eingesetzt werden. An dieser sehr anspruchsvollen Abschnittsübung nahmen die Wehren aus Pinkafeld, Riedlingsdorf, Hochart, Wiesfleck, Schreibersdorf, Grafenschachen und Neustift an der Lafnitz mit insgesamt 15 Fahrzeugen und 87 Mann teil.

Am Vorplatz vor dem STEP-Gästehaus wurde vom Körperschutzfahrzeug Pinkafeld ein Atemschutzsammelplatz eingerichtet.

Insgesamt wurden neun Atemschutztrupps bei der Übung eingesetzt.

Acht vermisste Personen konnten so gefunden und ins Freie gebracht werden. Die Feuerwehren Neustift an der Lafnitz, Schreibersdorf und Wiesfleck stellten eine Löschwasserversorgung von der Pinka her und führten einen Außenangriff mit mehreren Strahlrohren durch.

Abschnittsfeuerwehrkommandant Michael Halwachs sowie der Übungsbeobachter Rainer Muhr (Referent für Atem- und Körperschutz) zeigten sich mit der Leistung der eingesetzten Feuerwehren sehr zufrieden.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.