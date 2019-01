Von der FPÖ Pinkafeld wurde zwecks Verkehrsentlastung der Marktfeldstraße bei der Gemeinderatssitzung im Mai vergangenen Jahres ein Antrag auf verkehrsberuhigende Maßnahmen eingebracht, der einstimmig angenommen wurde. Auf Empfehlung des Verkehrsausschusses wurde im Oktober vergangenen Jahres die Verordnung eines allgemeinen Fahrverbotes in der Marktfeldstraße mit großer Mehrheit im Gemeinderat beschlossen. Der FPÖ Pinkafeld schien es wichtig, dass künftig der ortsfremde Verkehr auf die Wiener Straße verdrängt beziehungsweise umgeleitet wird. Nachdem dieses Fahrverbot in der verordneten Form bei mehreren Bürgern und Anrainern auf Ablehnung gestoßen war (die BVZ berichtete), wurde dieser Punkt bei der Gemeinderatssitzung abermals auf die Tagesordnung gebracht. Nun wurde die Aufhebung des Fahrverbotes im Gemeinderat beschlossen. Bevor der Verkehrsausschuss jetzt nach einer besseren Lösung sucht, wird eine Verkehrszählung in der Marktfeldstraße veranlasst, damit die dortige Situation besser beurteilt werden kann. SP-Bürgermeister Kurt Maczek sagt dazu: „Das Fahrverbot war im Sinne der Anrainer gut gemeint. Im Nachhinein betrachtet haben wir die Entscheidung allerdings übereilt getroffen.“

Im Zuge der Diskussion hinsichtlich verkehrsrechtlicher Angelegenheiten wurde von FPÖ-Gemeinderat Thomas Supper der Umstand angesprochen, dass das Radfahren entgegen der Fahrtrichtung nur bei einigen wenigen Einbahnregelungen erlaubt ist, was für den Radfahrverkehr nicht gerade förderlich sei. Um das Radfahren in Pinkafeld aber zu fördern und zu attraktivieren, wurde von Supper ein entsprechender Antrag gestellt. Der Antrag wurde einstimmig angenommen.