Fahrzeugbergung: PWK in Maisfeld .

Am Vormittag des 9. August wurde die Stadtfeuerwehr Pinkafeld zu einer Fahrzeugbergung am Kreuzweg alarmiert. Ein PKW war aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in einem Maisfeld gelandet.

Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Die Stadtfeuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und führte die Fahrzeugbergung durch.

Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet. Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld bedankt sich bei der Exekutive sowie der Landessicherheitszentrale für die gute Zusammenarbeit.