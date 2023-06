Familiensporttag 2023 steht vor der Tür

Der ASVÖ lädt am 10. Juni gemeinsam mit lokalen Vereinen auf die Grünflächen des SOS-Kinderdorfes in Pinkafeld, wo um 14:00 Uhr der Startschuss für den Familiensporttag fallen wird. „Auch diesmal dürfen sich Jung und Alt auf ein bunt gemischtes Potpourri an Sportarten freuen, welches bei freiem Eintritt umfangreich ausprobiert werden kann“, heißt es seitens des ASVÖ zu dem Sporttag. Den Abschluss des Familiensporttages wird eine Verlosung mit vielen verschiedenen Preisen darstellen.

