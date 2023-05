„Freibad“ Saison startet

Ab dem 21. Mai können sich Wasserratten und Badebegeisterte in der Stadtgemeinde auch wieder unter freiem Himmel ins kühle Nass stürzen. An diesem Tag startet nämlich die Outdoor Saison im örtlichen Allwetterbad und der Freibadebereich wird wieder für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Geschwommen und geplanscht werden kann während der Sommersaison dann von Montag bis Samstag zwischen 10 Uhr bis 21 Uhr. An Sonntagen und Feiertagen öffnet das Bad um 10 Uhr seine Türen und schließt bereits zwei Stunden früher als unter der Woche um 19 Uhr.

