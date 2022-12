Gebühren steigen, Beihilfen ebenso

Werbung

Lange vor der letzten Gemeinderatssitzung im heurigen Jahr begann Stadtrat Martin Kramer, der im Budgetausschuss sitzt, mit der Unterstützung der Gemeinde das Budget 2023 zu planen. Einfach sei das nicht gewesen, immerhin betreffen auch die Stadtgemeinde die Teuerungen. Im Zuge der Planung entschied Kramer sich, die derzeitigen Gebührenhöhen genauer unter die Lupe zu nehmen. Dabei bemerkte er, dass die Wasserbezugsgebühr in Pinggau, einer Gemeinde, die Mitglied im selben Wasserverband wie Pinkafeld ist, deutlich höher ist.

Die Wasserbezugsgebühr in der Stadtgemeinde werde nun angepasst, sie werde aber weiterhin niedriger als andere in der Region sein, betont Kramer. Die Höhe liegt nun bei 1.86 Euro pro Kubikmeter.

Für all jene, die mit den Erhöhungen zukünftig zu kämpfen haben, entschied der Gemeinderat, das Kontingent an Beihilfen zu den Wasser- und Kanalgebühren um 500 Prozent zu steigern.

Hilfe für Menschen in Notsituationen

Diese Beihilfen sind nicht die einzigen Maßnahmen, die die Gemeinde aufgrund der Teuerungen trifft. Bereits bei der Gemeinderatssitzung im November stellten die NEOS einen Antrag für die Schaffung eines Sozialmarktes in Pinkafeld. Bis Ende März wird jetzt ein mögliches Konzept für diesen erstellt.

Bei der vergangenen Sitzung forderte nun die ÖVP die Unterstützung von Menschen in schwierigen Lebenssituationen. Sie fordert Strukturen, mit deren Hilfe Menschen in Notsituationen schnell und unbürokratisch geholfen werden könne. Im Rahmen einer Diskussion über die Umsetzung und die Situation armutsgefährdeter Menschen wurde auch immer wieder das Gerücht angesprochen, dass es in Pinkafeld bereits obdachlose Menschen gebe, die in alten Häusern schliefen. Bestätigt sei dies aber nicht, stellte Vizebürgermeisterin Carina Laschober-Luif klar.

Dass Menschen in schwierigen Situationen unterstützt gehören, war sich schließlich der gesamte Gemeinderat einig.

