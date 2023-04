Gemeinderat: Sozialmarkt und Kindergartenzubau auf der Agenda

Werbung

Am Dienstag, dem 25. April, kommt der Pinkafelder Gemeinderat im Rathaus um 18:30 Uhr zu seiner vierten Sitzung in diesem Jahr zusammen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Vergaben für den Zubau einer Kindergartengruppe beim SOS-Kinderdorf, außerdem werden sich die Gemeinderäte mit dem Finanzierungsplan des SC Pinkafeld auseinandersetzen. Weiters wird der geplante Sozialmarkt in der Stadtgemeinde, der im Sommer vom Verein MYFOOD.CARE im Stadtzentrum eröffnet werden soll, thematisiert werden. Abschließend wird sich der Gemeinderat mit einem Antrag der NEOS befassen, diese fordern mehr Transparenz in der Gemeindepolitik. Dafür sollen Stadträte in Zukunft in allen Gemeinderatssitzungen einen kurzen und prägnanten Statusbericht über Angelegenheiten ihres Zuständigkeitsbereichs geben.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.