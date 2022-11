Gemeinderat starte gemeinsam in den Advent

Werbung

In den Jahren 2020 und 2021 fand Corona bedingt kein Christkindlmarkt in der Stadtgemeinde statt. Dieses Jahr soll das Schloss Batthyány, in dem die Berufsschule untergebracht ist, wieder in weihnachtlichem Lichterglanz erstrahlen.

Am 17. und 18. Dezember werden zahlreiche Aussteller im festlich geschmückten Ambiente Kunsthandwerk, Handarbeiten, Weihnachtsschmuck und vieles mehr zum Kauf anbieten.

„Derzeit haben schon 35 Aussteller aus den verschiedensten Bereichen zugesagt“, meinte Andrea Liebmann, die sich um die Organisation des Christkindlmarktes kümmert, im Rahmen der vergangenen Gemeinderatssitzung freudig. Aber auch für das leibliche Wohl der BesucherInnen wird gesorgt, unter anderem vom Gemeinderat höchstpersönlich.

„Wir werden an einem der Tage gemeinsam einen Stand führen. Mitglieder jeder Fraktion werden dabei mithelfen“, erklärte Vizebürgermeister Adrian Kubat im Vorfeld. Der Erlös werde dann für ein soziales Projekt gespendet.

Auch die Jüngsten sollen beim Markt nicht zu kurz kommen, für sie wurden bereits einige Highlights wie Kinderbasteln, Kinderschminken und Ponyreiten organisiert.

Aber nicht nur der Christkindlmarkt findet wieder statt, Vereine und Organisationen haben wieder die Möglichkeit bei „Advent im Zentrum“ mitzumachen. Im Rahmen dessen können sie für eine begrenzte Zeit die Adventhütte der Stadtgemeinde bei der Mariensäule nutzen. „Das Angebot wird wieder gut angenommen“, meinte Vizebürgermeister Carina Laschober-Luif zu der Aktion.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.