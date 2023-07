Gemeinderatssitzung: Wirbel um Gebühren

Zum sechsten Mal in diesem Jahr kam der Pinkafelder Gemeinderat Ende Juni im Rathaussaal zusammen, um sich der 28 Punkte langen Tagesordnung zu widmen. Anfangs wurde die zukünftige Versorgung der Volksschule mit Speisen besprochen, diese soll ab Herbst durch das Haus St. Vinzenz erfolgen, waren sich alle Gemeinderäte freudig einig. „Ein großes Danke an das Haus St. Vinzenz, dass das so kurzfristig möglich macht“, meinte Vizebürgermeisterin Carina Laschober-Luif.

Anschließend folgten Vergaben für die Stadionerweiterung des SC Pinkafeldes bevor der Gemeinderat über die Vergabe von Vereinssubventionen debattierte. Weiter ging es nach einem Bericht über den Zubau beim SOS-Kinderdorf, mit dem Tagesordnungspunkten „Verordnung über die Ausschreibung von Wasserbezugsgebühren“ und „Verordnung über die Ausschreibung von Kanalbenützungsgebühren“.

Mehrheit für Gebührenerhöhung

Die Gebühren wurden zuletzt Ende des vergangenen Jahres erhöht, die Wassergebühren waren aber auch nach dieser Erhöhung noch niedriger als jene in der Gemeinde Pinggau, die gemeinsam mit Pinkafeld eine Wassergemeinschaft bildet.

Nun sollen die Wassergebühren, genauso wie die Kanalbenützungsgebühren erneut erhöht werden, und zwar um 8,9 Prozent. Das sorgte für heftige Debatten im Gemeinderat, ein Beschluss wurde schließlich mehrheitlich gefasst, FPÖ Gemeinderat Christoph Theiler und der dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer, der ebenfalls für die FPÖ im Pinkafelder Gemeinderat sitzt, stimmten gegen den Beschluss. Theiler meinte dazu: „Wir waren über den Beschluss mehr als überrascht. Denn in anderen Städten - so natürlich auch in Wien - kritisiert die ÖVP die SPÖ wegen steigender Kosten für die Menschen massiv. In Pinkafeld hätte man es in der Hand gehabt, mit der FPÖ eine Mehrheit gegen die Pläne der Stadt-SPÖ zu bilden. Stattdessen wurde, und das ist besonders perfide, sogar damit argumentiert, dass die Menschen ohnehin mehr Lohn bekommen würden.“

Im Zuge der Sitzung wurde unter anderem seitens der SPÖ damit argumentiert, dass es fairer sei, Anpassungen laufend vorzunehmen, wie die BürgerInnen in einigen Monaten oder Jahren dann plötzlich mit enormen Erhöhungen zu belasten. Außerdem forderte SPÖ Stadtrat Franz Rechberger gleichzeitig eine Anpassung der Beihilfen zu den Wasser- und Kanalgebühren, damit Einkommensschwache durch die erhöhten Gebühren nicht zusätzlich belastet werden, auch die ÖVP und die NEOS konnten diesem Vorschlag viel abgewinnen.

Weiters diskutierte der Gemeinderat über die Schaffung einer 30er-Zone im gesamten Marktfeld und überlegte dann, ob es nicht sinnvoller wäre gleich im gesamten Ortsgebiet mit einigen Ausnahmen eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h einzuführen.

Anschließend berichtete Stadtrat Franz Rechberger über die Möglichkeit, Fotovoltaik-Anlagen an zwei weiteren gemeindeeigenen Objekten zu installieren und die Chancen, die eine Energiegemeinschaft für die Stadtgemeinde bringen würde.

Nach einigen kurzen Diskussionen rückte ein Tagesordnungspunkt der NEOS in den Mittelpunkt, die die Anschaffung von vier „Schnuppertickets für Gemeinden“ forderten. Ob dies wirklich sinnvoll sei, war sich der Gemeinderat nicht einig, schließlich wurde anstelle der Anschaffung von vier, der Kauf von zwei Tickets mehrheitlich beschlossen.

Gespräche wegen Parkplatzsituation rund um die HTL

Einstimmig beschlossen hat der Gemeinderat gegen Ende der Sitzung einen Antrag der FPÖ, um der Parknot rund um der HTL, aber auch weit in die Seitengassen hinein ein Herr zu werden. „Für die Anrainer der Straßenzüge rund um die HTL wird es immer schwerer, einen Platz für das Familienfahrzeug zu finden. Der Bürgermeister wurde beauftragt, mit der Bundesimmobiliengesellschaft eine Lösung für die leidgeprüfte Bevölkerung zu finden“, erklärte der dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer.

Den Abschuss der Gemeinderatssitzung stellten Berichte der Stadträte über ihre Zuständigkeitsbereiche dar, eine Aktion für mehr Transparenz, die der Gemeinderat vor einiger Zeit einführte und konsequent weiterführt.

Bevor die Sitzung endgültig geschlossen wurde, gratulierten Gemeinderäte aller Fraktionen noch Stadtrat und Pinkafelder-Original Franz Dampf zu seinem 60er.