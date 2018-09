Seit 1780 verwöhnt die Familie Träger mit ihren Mitarbeitern die Bewohner von Pinkafeld mit köstlichen Backwaren. Schon der Firmengründer Johann Georg Träger ließ sich auf seiner Wanderschaft von regionalen Besonderheiten inspirieren und in seiner Tradition bringen Christine und Reinhard Träger auch heute noch regelmäßig neue Delikatessen von nah und fern in das Angebot der Konditorei ein.

Nun wird die Geschichte der Familie Träger in einer neuen Folge der ORF-Reihe „Universum History“ vorgestellt. Diese beschäftigt sich mit der Entstehung des jüngsten Bundeslandes Österreichs.

Regisseur Fritz Kalteis zeichnet die wechselvolle Geschichte des Burgenlands und die Identitätssuche seiner Menschen nach.

„Gerade die 20er Jahre sind ein Kapitel, über das man ganz wenig weiß"

Gedreht wurde teilweise im Dorfmuseum in Mönchhof, unter den Schauspielern befinden sich einige bekannte Größen aus dem Burgenland, so auch der aus Kemeten stammende Schauspieler Christoph F. Krutzler. „Gerade die 20er Jahre sind ein Kapitel, über das man ganz wenig weiß. Man weiß, irgendwann hat jemand gesagt, das ist jetzt das Burgenland und nicht mehr Deutsch-Westungarn. Aber, was da rundherum tatsächlich passiert ist, das wissen die wenigsten. Es hat also auch einen volksbildnerischen Charakter, was mir immer ganz wichtig ist“, sagt Krutzler.

Die Familie Träger selbst freut sich, dass sie als Beispiel für die Geschichte des Bundeslandes dient. „Dies hat uns auch dazu gebracht, unsere Familiengeschichte wieder einmal näher zu betrachten und aufzuarbeiten“, sagt Veronika Träger, die Tochter der derzeitigen Betreiber.

Zu sehen ist „Universum History: Das Burgenland - Ein Grenzfall“ am 23. Oktober in ORF 2.