HLW bei der ÖBB S’COOL-Wintersportwoche

"Aufi auf'n Berg und owi mit die Ski, eini in die hitt'n und die Hände in die Höh“ hieß es für die Schülerinnen und Schüler der 2. Klassen der HLW Pinkafeld im Rahmen der ÖBB S’COOL Wintersportwoche in Nassfeld.

„Das Wetter war traumhaft und die Pisten waren sehr gut,“ freuten sich die SchülerInnen auf der Heimreise von der Wintersportwoche. Während dieser waren die Jugendlichen aber nicht nur auf der Piste unterwegs, es blieb auch noch genug Zeit, um gemeinsam Fußball zu spielen, kleine Wanderungen zu unternehmen, ein Hallenbad zu besuchen und ins Kino zu gehen.

