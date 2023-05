HTL erhielt internationalen Besuch

Eine Woche lang erkundeten Schülerinnen und Schüler aus Frankreich, Tschechien und Französisch Guyana im Rahmen der ERASMUS Plus-Projektwoche das Südburgenland. Eingeladen wurden sie von der HTL Pinkafeld, die unter dem Motto „Green Buildings“ (zu Deutsch: grüne Gebäude) ein abwechslungsreiches Programm für die internationalen Gäste organisiert hatte. Untergebracht waren die Jugendlichen während ihres Aufenthalts in Gastfamilien.

Am ersten Tag der Projektwoche tauschten sich die Schülerinnen und Schüler untereinander über Projekte aus und feierten gemeinsam eine „International Welcome Party“. An den folgenden Tagen standen Exkursionen und Workshops auf der Tagesordnung.

Nicht fehlen durfte bei der Projektwoche ein Besuch beim Buschenschank, wo die SchülerInnen traditionelle burgenländische Schmankerl probierten. Zu internationalen Gästen meinte eine HTL Schülerin nach der Projektwoche: „In manchen Dingen sind sie ein bisschen anders, aber eigentlich sind sie wie wir.“

