Bei den Schach-Landesmeisterschaften der burgenländischen Oberstufenschulen in Donnerskrichen konnte sich das Team der HTL Pinkafeld trotz großer Konkurrenz durchsetzen. Emily Wurm, Hannes Vögl, Matthias Stöberl, Nico Marakovits und Marvin Pimperl dürfen somit das Burgenland bei den Bundesmeisterschaften Anfang Juni in Velden in Kärnten vertreten. Weiterhin gecoacht werden sie bis dahin von ihrem Lehrer Thomas Tiefengraber.

