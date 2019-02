Die ORF History-Produktion „Das Burgenland - ein Grenzfall“ wurde vergangene Woche im Rathaussaal in Pinkafeld gezeigt. Regisseur Fritz Kalteis erzählt darin die spannende Entstehungsgeschichte des Burgenlandes am Beispiel der Familie Träger.

Regisseur Fritz Kalteis, Nora Fleckl, Reinhard Träger, Ursula Mindler-Steiner, Moderator Walter Reiss. | BVZ

Auf Einladung der Initiative „BIP - Begegnung in Pinkafeld“ konnten die interessierten Gäste nicht nur den aufwendig recherchierten und liebevoll gedrehten Film bewundern. Sie hatten im Anschluss auch die Gelegenheit mit Regisseur Fritz Kalteis, der Historikerin Ursula Mindler-Steiner und Vertretern der Familie Träger zu diskutieren. Die Konditorei Träger verwöhnt bereits seit 1780 die Bewohner von Pinkafeld mit köstlichen Backwaren.

