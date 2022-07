Jugendarbeit: „Punk eine Heimat bieten“

Werbung

Bereits im vergangenen Jahr organisierte die Offenen Jugendarbeit unter dem Slogan „Streetcourt Pinkafeld“ ein Basketballturnier.

Das „Punk & Dunk“ am 6. August soll eine Fortsetzung von diesem Event sein, diesmal aber in deutlich größerer Form. „Auf Wunsch mehrer Jugendlicher wird das Basketballturnier in diesem Jahr um ein Konzert ergänzt, das den Tag ab 19:00 Uhr bei hoffentlich schönem Sommerwetter ausklingen lassen wird“, erzählte Jugendgemeinderat Adrian Kubat.

Insgesamt drei junge Bands sind bei dem Event mit dabei. „Besonders freut es mich, dass wir mit DFire und Pink-182 auch zwei Pinkafelder Bands von der Idee überzeugen konnten, die uns auch bei der Organisation immer mit Rat zur Seite standen“, meinte Kubat weiter.

Als besonderes Highlight wartet auf die BesucherInnen beim Sommerfest die bayrische Punkband Swallows Rose, die eine Nacht zuvor noch gemeinsam mit Flogging Molly in der ausverkauften Arena Wien auf der Bühne stehen wird.

„Das Konzert wird ebenso wie das Basketballturnier kostenlos sein und aus den Mitteln des Jugendbudgets finanziert. Wir hoffen, mit diesem Event einen Betrag zur Freizeit- und Jugendkulturszene leisten zu können“, erzählte der Jugendgemeinderat Adrian Kuabt weiter.

Für das Basketballturnier können sich Teams übrigens bereits anmelden, gespielt wird jeweils drei gegen drei.

Zu gewinnen gibt es Sachpreise von Pinkafelder Unternehmen.

