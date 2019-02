Am 09.02. konnte die Stadtfeuerwehr Pinkafeld einen Kellerbrand in der Marktfeldsiedlung erfolgreich bekämpfen.

Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld rückte am Abend des 09.02. zu einem Brandverdacht in der Marktfeldsiedlung aus. Dort wurden die Einsatzkräfte von den Hausbesitzern, die bereits alle im Freien waren, erwartet.

Bei der ersten Erkundung stellte der Einsatzleiter eine dichte Verrauchung des gesamten Kellers fest. Die Türen zu den Wohnräumen waren zu diesem Zeitpunkt bereits alle geschlossen. Sofort wurde ein Atemschutztrupp mit einer Wärmebildkamera und einer HD- Leitung in den verrauchten Keller geschickt.

Der Kleinbrand eines Elektrolüfters konnte abgelöscht werden. Die Druckbelüftung, um den Keller rauchfrei zu machen, gestaltete sich schwieriger. Der Keller hatte weder ein Fenster, noch konnte eine andere Rauchabzugsöffnung geschaffen werden. Die Druckbelüftung mittels benzinbetriebenem Druckbelüfter von außen brachte nicht den gewünschten Erfolg.

Laufende CO- Messungen des ATS-Trupps zeigten eine hohe Konzentration an CO. Der Einsatzleiter entschied das neue Gefahrgutfahrzeug, welches einen Elektro- Druckbelüfter dabei hat, nachzufordern. Nach dem Eintreffen wurde dieser Elektro-Druckbelüfter direkt im Keller, mit der Druckseite Richtung Ausgang in Stellung gebracht. Sofort zeigte die Maßnahme Wirkung.

Bereits Nach wenigen Minuten konnte die CO- Konzentration auf einen unbedenklichen Wert gesenkt werden.