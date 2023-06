Kunterbuntes Programm für Stadtfest steht fest

Nach drei Jahren soll heuer wieder ein „Stadtfest wie früher“ gefeiert werden. Bereits im November des vergangenen Jahres startete Gemeinderätin Bea Tiefengraber gemeinsam mit ihrem Team mit der Planung der Veranstaltung.

Stattfinden soll das Fest in gewohnter Manier am Ende der ersten Woche der Sommerferien am 8. Juli. „Um 17 Uhr starten sowohl das Kinderprogramm sowie die Musik“, erklärt Bea Tiefengraber. Für die Kids wird ein „Partybus“ in Pinkafeld haltmachen, bei dem neben verschiedenen Attraktionen auch eine Station mit Glitzertattoos für jede Menge Spaß sorgen wird.

Für die musikalische Begleitung des „Stadtfests wie früher“, wie die OrganisatorInnen versprechen, sorgen die Stadtkapelle Pinkafeld, Flex, Tahiti Mulatschag, Gnackwatschn und Ballyhoo.

Für das leibliche Wohl der BesucherInnen von nah und fern wird bei den verschiedenen Standln, die unter anderem vom SC Pinkafeld, dem Gasthaus Ebner, der Steinerei und der ÖVP sowie der JVP Pinkafeld betrieben werden, gesorgt werden.