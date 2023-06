„Lion Mate“: Aus der Not zum Erfolgsrezept

Seit über sieben Jahren leidet Paul Allerbauer unter chronischen Darmerkrankungen. Eine Diagnose, die das Leben des heute 30-Jährigen auf den Kopf gestellt hat. Seit er diese gestellt bekommen hat, muss Paul eine strenge Diät einhalten. Das bringt auch im Alltag zahlreiche Hürden mit sich: „Ich arbeite im Business Development und habe einen recht stressigen Job. Ich hätte früher gerne gelegentlich zu Energie-Drinks gegriffen, das ließ meine Diät aber nicht zu. Nach einem Termin stand ich dann wieder einmal vor einem Getränkeregal in einem großen Supermarkt, außer stillem Mineral und Wasser mit Zitronen-Geschmack gab es dort nichts, was ich mir zu trinken hätte, kaufen können“, schildert der gebürtige Pinkafelder, der daraufhin entschied, die Sache, selbst in die Hand zu nehmen.

Durch Gespräche mit ErnährungsberaterInnen, DiätologInnen und ÄrztInnen, erfuhr Paul immer mehr darüber, mit welchen Zutaten gesündere und verträglichere Alternativen zu herkömmlichen Energie-Drinks hergestellt werden könnten.

„Ich hab’ dann selbst auch sehr viel herum geforscht, auch im Internet. Mir war damals schon bekannt, dass Mate das Koffein reichste Blatt der Welt ist und dass auch Grüntee Koffein enthält“, erzählt Paul, der schließlich nach längerer Suche passende vegane, Bio-Zutaten fand, mit denen er seine Idee, eine Alternative zu herkömmlichen Energie-Drinks zu kreieren, umsetzen wollte.

„Ich hab’ mir die Zutaten, dann bestellt und das Getränk zum ersten Mal bei mir zu Hause abgemischt“, erinnert sich Paul und meint weiter: „Ich habe so lange herumprobiert, bis schließlich die beiden Sorten, die wir jetzt, anbieten, entstanden sind.“

Foto: Lion Mate

Der Weg zum fertigen, marktreifen Produkt war da aber noch lange nicht zu Ende. „Nachdem die Rezeptur fertig war, startete die Suche nach einem Abfüller“, erzählt Paul. Diesen fand er schließlich mit der Firma Kärntnerfrucht.

Nach einigen letzten Absprachen war das Produkt schließlich fertig für den Verkauf. „Wir verkaufen den „Lion Mate“ jetzt seit etwas über einem Monat in zwei verschiedenen Geschmacksrichtungen in 60 Milliliter Flaschen in unserem Online-Shop“, erzählt der stolze Start-up Gründer.

Der „Lion Mate“ könne entweder mit Wasser oder Milch aufgespritzt werden, zum Mischen von Drinks verwendet oder wie ein Tee zubereitet werden, erklärt Paul und fügt hinzu: „Das Getränk ist für alle geeignet, die eine biologische, vegane, zuckerfreie und Fructose arme Alternative zu klassischen Energie-Drinks, die voll mit Zucker und schwer verträglich sind, suchen.“

Derzeit ist Paul Allerbauer bereits dabei, eine neue Geschmacksrichtung des „Lion Mate“ zu entwickeln.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.